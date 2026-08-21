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Alaşehir-Eşme Karayolunda Tanker Devrildi: Yol 2 Saat Kapandı

Alaşehir-Eşme Karayolunda Tanker Devrildi: Yol 2 Saat Kapandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile Eşme arasındaki karayolunun Özpınar Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonrası yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tanker kaldırıldı ve ulaşım normale döndü. Tanker sürücüsünün hastanede tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile Eşme arasındaki karayolunun Özpınar Mahallesi mevkiinde seyir halindeki tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazanın ardından yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, devrilen tankerin kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kaza, Alaşehir-Eşme karayolunun Özpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tanker henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yola devrildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Devrilen tanker nedeniyle karayolunda ulaşım dururken, ekipler güvenlik önlemi aldı.

Yolun yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucu devrilen tanker kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan tanker sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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