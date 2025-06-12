Alaşehir'de Trafik Kazası: Muhtar Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Alaşehir'de Trafik Kazası: Muhtar Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan trafik kazasında Sobran Mahallesi Muhtarı Süleyman Kaygısız yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Sobran Mahallesi Muhtarı Süleyman Kaygısız (55) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Eşme karayolu Sobran Mahallesi mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. S.A. (35) yönetimindeki 45 ARY 799 plakalı hafif ticari araç, Eşme yönüne giderken, önünde aynı yönde seyreden Süleyman Kaygısız yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü ve Sobran Mahallesi Muhtarı Süleyman Kaygısız, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hafif ticari araçta bulunan G.G. (34), M.G. (41), S.A. (35) ve V.G. (13) yaralanarak Alaşehir'deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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