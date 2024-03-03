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Alanya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Keykubat Bulvarı Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Yılmaz (22) idaresindeki 07 NCT 09 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri kırarak önce H.Ç. (27) idaresindeki 07 HYC 80 plakalı Ford Fiesta marka otomobile, ardından da B.S. (42) yönetimindeki 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ön tamponu yerinden fırlayan 07 NCT 09 plakalı aracın sürücüsü Oğuzhan Yılmaz ve yanındaki Buse Karagül, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada 07 HYC 80 plakalı araçtaki sürücü H.Ç., aynı araçtaki T.Ç. (26) ve M.E.Ç. (1) adlı bebek ile 07 AED 873 plakalı hafif ticari araçtaki F.S. adlı yolcu ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri trafik akışını bir süre durdurarak, olay yerinde şeritle güvenlik önlemi aldı. Ağır hasar gören iki araç çekici ile yoldan kaldırılırken, kapatılan yolda trafik daha sonra normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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