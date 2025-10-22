Alanya'da Trafik Kazasında Yaralanan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Alanya'nın Avsallar Mahallesi Karaçaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan O.U idaresindeki 07 NZP 07 plakalı araç ile Hüseyin Erbay yönetimindeki 07 GKG 79 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hüseyin Erbay yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Erbay, 4 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Hüseyin Erbay'ın cenazesi bugün sevenleri tarafından toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA