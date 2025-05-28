Alanya'da Tartışma Sonrası Araçla Çarpma Olayı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokakta tartıştığı 3 kişinin üzerine otomobili sürerek çarpan şahıs, gaza basıp olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saat 04.00 sıralarında Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D., M.Y. ve C.Y. isimli üç arkadaş gece sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen bir şahısla tartıştı. Aracına binen şahıs, sokağa geri dönerek otomobili 3 arkadaşın üzerine doğru sürdü. Şüpheli, otomobille 3 arkadaşa çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA