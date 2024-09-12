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Alanya'da su sporları sırasında hayatını kaybeden kadının cenazesi teslim alındı

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Alanya'da su sporları yaparken denize düşen ve başka bir teknenin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden 36 yaşındaki kadının cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazeyi teslim alan aile, kazada ihmal olduğunu iddia ederek dava açacaklarını belirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde su sporları aktivitesi yaparken denize düştüğü sırada başka bir teknenin üzerinden geçmesi nedeniyle hayatını kaybeden 36 yaşındaki kadının cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Aslan'ın cenazesini teslim alan Nurettin Aslan, kazada ihmal olduğunu ileri sürerek davacı olacaklarını söyledi.

Alanya'da Big Mable aktivitesi yaptığı sırada denize düşüp üzerinden başka bir tekne geçmesi sonucu yaşamını yitiren Cennet Aslan'ın (36) cansız bedeni, amcası Nurettin Aslan ve yakınları tarafından otopsinin ardından Ankara'da defnedilmek üzere morgdan alındı.

"Ölüm sebebi henüz belli değil"

Cenazeyi teslim almaya gelen amca Nurettin Alsan, "Ölüm raporunda kesin bir ölüm sebebi yok. Bu da şüpheli ölüm sınıfında demek. Tamamen işletmenin bir kusuru olduğunun delaletidir. Su sporları işletmeciliği yapıyorsun, o alete binen kişinin denize düşeceği malum. Zaten amaç o. Aynı amaçla parasailing teknesi de aynı alanda aktivite yaptırıyor. İmkanı var mı? Denize düşme ihtimali olan birini göz önünde bulundurmuyor musun? Bu en büyük handikap, bir numara kusurlu zaten. Yeğenim yerine başkası da olabilirdi, her daim aynı sonuçları yaşamak zorunda mıyız? Her tatile gelen ölümle burun buruna mı olmak zorunda? Belgede ölüm nedeni olarak; 'Henüz kontrol hekim tarafından onaylanmadığı için, yazdırılmadı' yazıyor. Ölüm sebebi şundan kaynaklandı diye bir ibare yok. Eceliyle öldü ya da nefes darlığı, kalp yetmezliği gibi bir tanı yok. Bu direkt kaza, kaza nedeni işletmeye bağlı. Bu da otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Dava açacağız, bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. İki saat önce güllük gülistanlık muhabbet ettiğiniz kişilerin, iki saat sonra ölüm haberi almamalısınız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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