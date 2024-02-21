Alanya'da silahlı tartışma sonucu hayatını kaybeden Ömer Karaman toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışma sonucunda silahla vurularak hayatını kaybeden Ömer Karaman cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Güller Pınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarında yürüyüş yolunda dün meydana gelen olayda, aralarında Ömer Karaman(42)'nin de bulunduğu iki kişi, bir şahısla tartışmaya başlamıştı. Silahla vurularak ağır yaralanan Karaman, Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Ömer Karaman için bugün Arif Şerife Ünal Cami'nde ikini namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Ömer Karaman'ın eşi ve çocukları, yakınları ve sevenleri katıldı. Ömer Karaman, kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Oba Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan silahla vurularak yaralanan diğer şahsın tedavisine devam edildiği, polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA