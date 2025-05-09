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Alanya'da Silah Kaçakçılığına Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi tutuklandı, 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Alanya'da silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon

Yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş, KOM, JASAT ve İstihbarat birimlerinin koordinasyonunda, dün sabah saatlerinde Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Alara, Akdam, Saburlar ve Çakallar mahallelerinde ekipler eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Silah ve mühimmat kaçakçılığı, ateşli silahlar ve bıçaklar avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanuna muhalefet suçları kapsamında yürütülen operasyonlarda, önceden alınan adli arama kararları doğrultusunda 8 ayrı adreste arama yaptı.

Yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 452 adet tabanca fişeği, 128 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Öte yandan Operasyon kapsamında yürütülen adli süreç neticesinde, olayla ilgili yakalanan şüphelilerden 3 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 şüpheli kişi hakkında ise ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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