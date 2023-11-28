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Alanya'da Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

28 Kasım 2023 13:21 Son Güncelleme: 13:22 Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kleopatra Plajı'nda bir kişinin hareketsiz olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan kontrollerde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi için Alanya Belediyesi morguna gönderildi.