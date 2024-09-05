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Alanya'da sağlık memuru evinde ölü bulundu

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Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir sağlık memuru olan Sinan Aktaş, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sağlık memuru evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Sinan Aktaş'tan (49) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine evine giden jandarma ekipleri, Aktaş'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aktaş'ın ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sağlık Memuru Sinan Aktaş Mahmutlar antalya Alanya

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