Alanya'da sağanak su baskınına yol açtı, Fabrika Caddesi sular altında kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısının ardından öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin farklı mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Alanya'da, öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini gösterdi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte ilçenin farklı noktalarında su baskınları meydana geldi. Özellikle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Fabrika Caddesi ve Diş Hastanesi önü sular altında kaldı

Alanya merkez Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde yağmur sularının birikmesi sonucu yol adeta göle döndü. Caddede ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, trafik akışında da aksamalar meydana geldi. Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde ise biriken yağmur suları nedeniyle bazı araçlar su altında kaldı.

Avsallar'da cadde ve kapalı pazar yeri etkilendi

Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer nokta ise Avsallar Mahallesi oldu. Mahallede yağışın şiddetini artırmasıyla Atatürk Caddesi'nde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Mahallede bulunan kapalı pazar yerinde de yağmur sularının etkisiyle esnaf zor durumda kaldı. İş yerlerini ve tezgahlarını korumaya çalışan esnaf, yağışın oluşturduğu olumsuzluklarla mücadele etti.

Konaklı'da pastaneyi su bastı

Konaklı Mahallesi'nde de sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mahallede faaliyet gösteren bir pastanenin içerisine yağmur sularının girmesi sonucu iş yerinde su baskını yaşandı. İşletme çalışanları dükkanın içerisine dolan suları tahliye etmek için uğraş verdi.İşyeri sahibi Selçuk Yer " Allah'tan geldi su bastı, yetkililere kaç defa söyledik. Buralara mazgal atın, gider koyun dedik olmadı. Dükkanı su bastı yapacak bir şey yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı