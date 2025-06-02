Alanya'da Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Alanya'da Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Olay yerine çağrılan ekipler, cesedin Hasan Türk'e ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir otelin yakınlarındaki ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada cesedin Hasan Türk'e (32) ait olduğu tespit edildi. Türk'ün vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hasan Türk'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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