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Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı
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Alanya'nın Gözüküçüklü Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Gözüküçüklü Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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