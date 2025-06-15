Alanya'da Motosiklet Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti

Alanya'da Motosiklet Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde gece meydana gelen motosiklet kazasında iki genç hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 genci hayattan koparan kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Yılmaz (21) idaresindeki 07 BUG 207 plakalı motosiklet ile Ömer Faruk Karakoç'un (24) kullandığı 72 ABE 238 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hasan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer sürücü Ömer Faruk Karakoç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan gece saatlerinde meydana gelen motosikletlerin kafa kafaya çarpışması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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