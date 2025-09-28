Haberler

Alanya'da Motosiklet Kazası: 49 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 49 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Gül hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 49 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi 611. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E (67) idaresindeki 06 YK 098 plakalı Hyundai marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen 07 BNU 164 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Gül (49) yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Y.E polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
