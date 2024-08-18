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Alanya'da cipin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada cipin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alanya'nın Beyreli Mahallesi Sapadere Kanyonu yolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Ali R.K. (39) idaresindeki 34 TE 0983 plakalı cip, kontrolden çıkarak 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü ve cipte bulunan Murat K. (36) yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme antalya 3-sayfa Alanya Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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