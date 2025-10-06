Haberler

Alanya'da Apartman Yangını: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 72 yaşındaki Ali D. hayatını kaybederken, eşi A.D. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, gece saat 11: 30 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Harmandalı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede daireyi sardı. Dairede yaşayan 72 yaşındaki Ali D. yatalak olduğu için yangın sırasında evde mahsur kaldı. Eşi A.D. ise kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak canını kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede, Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen A.D. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldrılan A.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Ali D.'nin cenazesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
