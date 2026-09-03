Haberler

Alanya'da Kuyuda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Alanya'da Kuyuda Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Alanya ilçesinde 10 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan kedi, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan kedi, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir muz serasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sera sahibi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Kedinin kuyuda mahsur kaldığını belirleyen sahibi, durumu arama kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 4 gündür kuyuda mahsur kaldığı değerlendirilen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu kediye ulaşılırken, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından hayvan halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

Sağ olarak kurtarılan kedi, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı hunharca katledildi
MSB: Karadeniz'deki şüpheli cisimler imha edildi

Karadeniz 7/24 izleniyor! Şüpheli cisimler yerinde imha edildi
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti