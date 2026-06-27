Alacak meselesinde silahla yaralanan genç hayatını kaybetti

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla ağır yaralanan 21 yaşındaki Enes Eren, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ören beldesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Giresun'da oto tamirciliği yaptığı öğrenilen Ş.K. (29), iddiaya göre alacağını tahsil etmek amacıyla beldeye geldi. Yaklaşık 5 ay önce babasını kaybeden Enes Eren'den, babasından kalan oto tamiri borcunu istediği öne sürülen Ş.K. ile Eren arasında görüşme sırasında tartışma yaşandı.

Tarafların bir otomobil içerisinde yaptığı görüşmenin büyümesi üzerine, araçta bulunan ve Ş.K.'ye ait olduğu belirtilen tabanca ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği Enes Eren ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk olarak Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, burada yapılan müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Ş.K.'nin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, silahın kazara mı yoksa tartışma sırasında mı ateş aldığına ilişkin detayların yürütülen soruşturma sonucunda netlik kazanacağı belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı