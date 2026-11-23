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Çorum'un Alaca ilçesinde telefonda kendilerinin polis ve kamu görevlisi olarak tanıttıkları yaşlı kadının 3 milyon 865 bin liralık ziynet eşyasını alan dolandırıcılar 350 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilip yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ağustos günü R.A. (64) isimli kadını telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıttı. R.A.'yı hesaplarından terör örgütüne para gönderildiğinin tespit edildiğini söyleyerek ağına düşüren şüpheliler, evinde dedektörle arama yapacaklarını söyledi. Şüpheliler korkuttukları vatandaştan, evdeki ziynet eşyaları ile paraların gelen sözde görevliye teslim edilmesini istedi. R.A., yaklaşık değeri 3 milyon 865 bin lira olan ziynet eşyalarını evine gelen gelen dolandırıcıya teslim etti.

350 saatlik güvenlik kamerası incelemesiyle yakalandılar

Dolandırıldığını anlayan R.A.'nın suç duyurusunda bulunması üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 25 ayrı noktadan alınan güvenlik ve kamera görüntülerini 350 saat boyunca inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Daha sonra Şanlıurfa ve Karaman'da gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltına alınan H.T., H.T. ve A.Ö. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Alaca Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.E. isimli şahsın da daha önce tutuklandığı öğrenildi.

Ziynet eşyalarının değerini öğrenmek için kuyumcuya göndermişler

Öte yandan, R.A. isimli vatandaşın dolandırılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dolandırılan mağdur kadının sokakta yürürken dolandırıcılar tarafından araçla takip edildiği görülüyor. Daha sonra kuyumcuya giden kadın, ziynet eşyalarının değerini öğreniyor. Kadın daha sonra kuyumcudan ayrılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı