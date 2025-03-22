Akyazı'da Taekwondo Hocası Molozlar Arasında Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan metruk binanın molozlarını kaldırmak için yapılan çalışma esnasında 2 çocuk babası taekwondo hocası, duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Molozları kaldırmak için çalışma yapan kepçe operatörü gözaltına alındı.

Olay, Batakköy Mahallesi 10012. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taekwondo hocası Aydın Demiröz (66) evinin bahçesinde bulunan eski metruk binanın molozlarını kaldırmak için kepçe operatörü A.E.'yi bölgeye çağırdı. Moloz kaldırma çalışması sırasında Demiröz duvarın altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce duvarın altından çıkarılan ve hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Demiröz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatırken, kepçe operatörü A.E. gözaltına alındı. - SAKARYA