Akyaka'da Jandarma, Siber Dolandırıcılığa Karşı Muhtarlara Eğitim Verdi

Akyaka'da jandarma muhtar ve azaları siber dolandırıcılığa karşı uyardı. Jandarma muhtar ve azalara siber farkındalık eğitimi verdi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 27 köy muhtarı ve azasına yönelik Siber Farkındalık, Oltalama Dolandırıcılık olayları, Yasadışı Bahis, Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar, Bankacılık Ödeme Sistemlerinde dolandırıcılık, ve Bölgesel tarım ve hayvancılık aletleri dolandırıcılığı konularında bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri siber dolandırıcılık farkındalık eğitimi sonrasında muhtar ve azaların sorularını yanıtladı. Ayrıca katılımcılara el broşürleri dağıtıldı. - KARS