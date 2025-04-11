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Akyaka'da jandarma, öğrencilere trafik bilinci aşılıyor

Akyaka'da jandarma, öğrencilere trafik bilinci aşılıyor
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Akyaka'da Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Akyaka'da Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Akyaka İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İncedere Köyü Şehit Şeref Demir İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya güvenliği ve bisiklet sürerken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte öğrenciler, trafik kurallarını eğlenceli ve öğretici sunumlarla öğrenirken, uygulamalı eğitimlerle bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu. Ayrıca, öğrencilere çeşitli bilgilendirici broşürler ve hediyeler de dağıtıldı.

Jandarma ekipleri, çocukların küçük yaşlarda trafik bilinci kazanmasının, gelecekte daha güvenli bir trafik ortamının oluşmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Proje kapsamında benzer eğitimlerin il genelinde farklı okullarda da sürdürüleceği bildirildi. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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