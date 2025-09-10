Haberler

Akşehir'de Silahlı Kavga: Genç Mühendis Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, bir genç mühendis hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaşanan, alacak-verecek meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada genç mühendis hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Akşehir Reis Mahallesi OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrika sahibi B.Y. (47), oğlu Enver Y.(23) ve ambarcılık işi yapan F.O. arasında alacak-verecek konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda F.O., yanında bulundurduğu tabanca ile baba ve oğluna ateş açtı. Kurşunların hedefi olan B.Y. ve oğlu Enver Y. ağır şekilde yaralanırken, kavga sırasında kafasına aldığı darbelerle F.O. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan baba ve oğlu, Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralanan Enver Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba B.Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli F.O. ise yapılan tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Enver Y.'nin Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
