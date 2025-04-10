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Akşehir'de Polis Haftası törenlerle kutlandı

Akşehir'de Polis Haftası törenlerle kutlandı
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Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer tarafından Atatürk anıtına çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Müdürü Beytullah, teşkilatın her bir mensubunun, halkın huzuru ve refahı için gece gündüz çalıştığını söyledi. Etkinliklerde Akşehir İlçe Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehit kabirlerine çiçek bırakıldı. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Akşehir'de okullar arası düzenlenen satranç, masa tenisi, uzun atlama, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında bir tören düzenlendi. Törende dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından madalya ve hediyeleri verildi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasındaki törene; Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, protokol mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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