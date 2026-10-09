Aksaray Eskil'de 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, kaza kameraya yansıdı

Aksaray'da önüne çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapan ve kaldırımdaki motosiklete çarparak savrulan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Eskil ilçesi merkezi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametine seyreden motosiklet sürücüsü A.G. (15), aniden tali yola girmek için manevra yapan minibüse çarpmamak için yönünü kaldırıma çevirdi. Kaldırıma çıkan motosiklet, kaldırım üzerinde park halindeki bir başka motosiklete çarparak savruldu. Kazada ağır yaralanan çocuk önce Eskil Devlet Hastanesi'ne, buradan da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazaya neden olan minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı ise anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı