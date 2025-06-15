Aksaray'daki Balon Kazasında Pilot Hayatını Kaybetti

Aksaray'daki Balon Kazasında Pilot Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da havalanan sıcak hava balonunun sert inişi sırasında pilot Hüseyin Türk hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Aksaray'daki balon kazasında hayatını kaybeden pilotun kimliği belli oldu.

Ihlara bölgesinden saat 05.00 sıralarında havalanan sıcak hava balonlarından biri saat 07.00 sıralarında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalırken, iniş sırasında kaza yaşandı. Kazada, balonun pilotu Hüseyin Türk (39) hayatını kaybetti, 12 yolcu ise yaralandı.

Balon kazasıyla ilgili tahkikat devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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