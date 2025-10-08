Aksaray'da Uyuşturucu ile Mücadelede Önemli Başarı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, uyuşturucuyla mücadelede 9 ayda bin 342 kişinin yakalandığını, 253'ünün tutuklandığını söyledi.

Vali Kumbuzoğlu başkanlığında valilik ek binada 2025 yılı ekim ayı asayiş toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda yapılan çalışmaları anlatan Vali Kumbuzoğlu, "Kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı işlenen suçlar çerçevesinde 2024 yılı ilk 9 ayında 15 bin 759 iken 2025 yılının ilk 9 ayında 14 bin 607 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre yüzde 7'lik bir düşüş söz konusu. Kabahat ve takibi gerektiren olaylarda ise 2024 yılı ilk 9 ayında 4 bin 358 iken 2025 yılı ilk 9 ayında 4 bin 817 olarak gerçekleşmiş ve yüzde 11'lik bir artış gözükmektedir. Bunların azaltılması konusunda gayret ve tedbirlerimizi hep birlikte artıracağız. Uyuşturucuyla mücadelede ise 2024 yılı ilk 9 ayında bin 51 olay gerçekleşirken, 2025 yılının ilk 9 ayında bin 342 olay gerçekleşmiş. 2024 yılında bin 55 kişi yakalanmış, 100 kişi tutuklanmış, 2025 yılında ise bin 342 kişi yakalanmış 253 kişi tutuklanmıştır. Olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda yüzde yüzlük bir başarı sağlanmıştır. Aydınlığa kavuşturulmayan bir olay çok şükür kalmamıştır. Bu da önemli bir başarı. Emniyet ve jandarma güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Vali Kumbuzoğlu, çalışmaların hız kesmeden artarak devam edeceğini kaydetti. - AKSARAY