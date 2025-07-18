Aksaray'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçe duvarına çarpıp yola savrulurken, ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 131. Cadde'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeni sanayiden şehir merkezi istikametine seyreden Hüseyin Özata (33) idaresindeki 68 AEA 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı. Ardından yola savrulan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AKSARAY