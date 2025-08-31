Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Aksaray-Ankara karayolunda yaşanan trafik kazasında otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara Karayolu Nevşehir kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden İsmail C. (21) idaresindeki 68 DC 612 plakalı otomobil, emniyet şeridinde aynı istikamete seyreden Cumali K. yönetimindeki 68 HD 670 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü düşerek yaralanırken, kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

