Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otomobilde bir kişi yaralandı. Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çıkan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı istikametine seyreden Ali P. (37) idaresindeki 15 EU 804 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Nail Can K. (21) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi refüj üzerinde yaptı. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.