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Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Aksaray - Ankara Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin önündeki araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücü aranıyor.

Aksaray'da otomobil sürücüsünün önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Araç sürücüsü kaza sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 15. kilometresi Aksaray istikametine yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 66 DC 611 plakalı Skoda marka otomobil Aksaray'a 15 kilometre kala önünde seyreden S.Ş. (23) idaresindeki 14 BG 661 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, Ankara istikametine dönüp refüj bariyerlerine çarpıp durabildi. Adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan Medine Şahin (20) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan A.Ş. (20) olmak üzere 2 kişi yaralandı. Diğer araç sürücülerin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Medine Şahin'in öldüğünü belirlerken, yaralanan sürücü ve A.Ş. ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Medine Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Önünde seyreden otomobile arkadan çarpıp 1 kişinin ölmesine 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ise kaza sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan sürücünün tespit ve temini için çalışma başlatırken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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