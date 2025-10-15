Haberler

Karbonmonoksit faciası: Anne ve 1 buçuk yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Karbonmonoksit faciası: Anne ve 1 buçuk yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Aksaray'da bir apartman dairesinde karbon monoksit gazından zehirlenen 21 yaşındaki anne Meryem Ölmez ve 1 buçuk yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez hayatını kaybetti.

ANNE VE BEBEĞİ EVDE BAYGIN HALDE BULUNDU

Olay, gece yarısı Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta bulunan Şile Apartmanı'nın birinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairede oturan Meryem Ölmez'den (21) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde anne Meryem Ölmez ve 1 buçuk yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez'i evde baygın halde buldu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Ne olduğunu anlayamayan yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri anne ve oğlunu ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.

KAHREDEN OLAYIN NEDENİ "KARBONMONOKSİT GAZI" ZEHİRLENMESİ

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerde anne ve oğlunun karbon monoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Cesetler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
