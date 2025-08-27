Aksaray'da İntihar Teşebbüsü: Kadın Evinin Kapısında Mahsur Kaldı

Aksaray'da İntihar Teşebbüsü: Kadın Evinin Kapısında Mahsur Kaldı
Aksaray'da tartışmanın ardından eşi tarafından eve kilitlenen kadın, içtiği haplarla intihara teşebbüs etti. Ablasının durumu fark etmesi üzerine acil yardım çağrısı yapıldı ancak ekipler kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremedi. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da tartıştıktan sonra eşinin eve kilitleyip gittiği kadın, evde bulduğu hapları içip intihara teşebbüs edince evde mahsur kaldı. Kardeşinin intihara teşebbüs ettiğini fark eden abla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve giremedi.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir binanın 1. katında yaşandı. Edinile bilgiye göre, Döndü E. ile eşi Emre E. tartıştı. Tartışma alevlenince sinirlenen Emre E., eşi ve baldızının bulunduğu evi üstlerinden kilitleyerek evden ayrıldı. Döndü E., tartışmadan dolayı girdiği bunalım sonucu evde bulduğu birçok hapı içerek intihara teşebbüs etti. Hapları içtikten bir süre sonra halsizleşince durumundan şüphelenen ablası, kardeşinin hap içtiğini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, kapının kilitli olması üzerine ne sağlıkçılar ne de polis eve giremedi. Kadının eşinin numarasını alan polis ekipleri, defalarca aramalarına rağmen telefonlara yanıt alamadı. Bunun üzerine savcılık talimatıyla ekipler kapıyı kırmak için devreye girdi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının kırılması için müdahalede bulunulurken, bu sırada kapıdan bağıran kadın kapının kırılmasını istemediğini söyledi. Bunun üzerine ekipler kapıyı kırmaktan vazgeçerken, bu kez devreye çilingirci girdi. Çilingircinin de gelmesini istemeyen kadın, adeta ekiplerin sabrını sınadı. Polis ekipleri tarafından olay yerine çilingirci çağırılarak kapı açtırıldı. Kapının açılmasıyla birlikte intihara teşebbüs eden kadına ilk müdahale evin içinde yapıldı. Ardından genç kadın, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
