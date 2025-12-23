Haberler

Çığlıkları sokağı inletti! Hamile kadını darbedip kapıya attılar

Çığlıkları sokağı inletti! Hamile kadını darbedip kapıya attılar
Aksaray'da 4 aylık hamile olan kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darbedilerek sokağa atıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

  • Aksaray'da 4 aylık hamile bir kadın kimliği belirlenemeyen kişilerce darbedilerek sokağa atıldı.
  • Yaralı kadın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
  • Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı.

ÇIĞLIKLARI SOKAĞI İNLETTİ

Olay, Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 4 aylık hamile olan yabancı uyruklu Esma N. (39) isimli kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darbedilerek sokağa atıldı. Sokakta kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Kadın tedavi altına alınırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Yorumlar (1)

Düşünür:

İç anadolu insanının bu konularda hrtlardan hıc bı farkı yok

