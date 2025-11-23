'Halk adamıyım' dedi, şikayet edilince sinirlendi: Ahtım olsun yakacağım

Aksaray'da Büyük Bölcek Caddesi üzerinde araç kaporta tamiri yapan Fatih M., çekiç ve keserle yaptığı işlem nedeniyle gürültüye neden olurken, bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

KENDİNİ "HALK ADAMIYIM" DİYEREK SAVUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri şahsı şikayet olduğu ve gürültüyü kesmesi yönünde uyardı. Ancak Fatih M. isimli şahıs kendisini şikayet eden vatandaşlardan yakınarak polis memuruna, "Reis, bu araba benim değil bir garibanın. Ben de halk adamıyım, 'Gel para pul istemiyorum' dedim. Şurada 15 dakikalık işim kaldı. Siz de idare edin. Benim herhangi bir çıkarım yok buradan" dedi.

POLİS UYARINCA, "AHTIM VAR, BENZİN DÖKÜP YAKACAĞIM" DEDİ

Polis memurunun, "Vatandaşlar rahatsız oluyor" demesi üzerine Fatih M., "Bu vatandaşlar nasıl bir vatandaş. Yemin ediyorum depoda 10 litre benzin var, 150 gram yanık yağ var. Benzin döküp cayır cayır yakacağım ahtım var" diye ilginç bir cevap verdi.

ADETA TANKA ÇEVİRDİĞİ ARAÇTA ASKERİ KAMUFLAJ İLE YAKALANMIŞTI

Fatih M. isimli şahıs, geçtiğimiz Ağustos ayında da adeta tanka çevirdiği Tofaş Kartal marka aracıyla gündeme gelmiş, araç polis ekiplerince yakalanarak trafikten men işlemlerinin ardından otoparka çektirilmişti. Askeri kamuflaj ile yakalanan Fatih M.'nin ise ehliyetine 2 ay süreyle el konularak 8 bin 306 lira para cezası kesilmişti.