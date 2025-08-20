Aksaray'da Gençler Arasında Kavga: Bir Yaralı

Aksaray'da gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce bir genç elinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alıp müdahale ederken, ambulansın kapısına gelen yaralı gencin arkadaşı, yarasına bakıp sağlık ekiplerine, "Bir şey olmaz ondan pansuman yapın gönderin" dedi. Polisi ve sağlıkçıları şaşırtan genç basın mensuplarına ise, "İnşallah çekmiyorsundur" diye imalı konuştu.

Olay, Fatih Mahallesi Pazar Semt Pazarı arkasındaki arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki genç grubu gece yarısı bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gençler birbirine girerken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan gençleri ayırırken, olay yerinde bulunan tüm şahısları tek tek Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirdi. Elinden yaralanan ve oldukça bitkin görünen bir gence sağlık ekipleri müdahale ederek onu ambulansa alırken, bu sırada ambulansın yanına gelen yaralı gencin arkadaşı, "Neyin var İbrahim bakayım" deyip arkadaşının yarasına baktıktan sonra sağlık ekiplerine, "Bir şey olmaz ondan, pansuman yapın gönderin" şeklinde sözler söyledi. Polis ve sağlık ekiplerinin şaşırıp bakakaldığı olayda basın mensubunu gören aynı genç bu kez de basın mensubuna, "İnşallah çekmiyorsundur. Yarın bir gün kendimizi görürüz bir yerde inşallah" diyerek imalı bir şekilde konuştu.

Yaralı genç ambulansta yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri ise yaptığı incelemelerin ardından şikayetçi olunmaması üzerine gençleri olay yerinden uzaklaştırarak normale döndü. - AKSARAY