Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı
Güncelleme:
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı
Aksaray'da intihar eden polis memuru Ahmet Derin'in cenazesi defnedildikten sonra 15 araçlık konvoy şehir merkezine dönerken saldırıya uğradı. 4 ayrı araçtan inen saldırganlar sopa ve taşlarla hem araçlara hem de polis memurunun yakınlarına saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Aksaray-Adana kara yolunda edinilen bilgilere göre; Kırşehir'de intihar eden polis memuru Ahmet Derin'in cenazesi defnedilmek üzere Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Defin işlemlerinin ardından yaklaşık 15 araçlık konvoy şehir merkezine dönerken saldırıya uğradı. 4 ayrı araçtan inen saldırganlar, sopa ve taşlarla hem araçlara hem de ölen polis memurunun yakınlarına saldırdı. Saldırıda şahısların yumruklu saldırı anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası saldırganlar araçlarına binerek, şehir merkezine doğru kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki araçların çevresinde yaşanan arbede ve saldırganların vatandaşları darbettiği anlar yer alıyor. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

hadis-i şerif Cüveydi tarafından şöyle nakledilmiştir: “Türkler sizlere dokunmadıkça siz de Türkler’e dokunmayınız. Zira onlar çok sert ve haşin tabiatlı kimselerdir.” (El-Cüveyni; Tarih-i Cihan-güşa, 1, s:11)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İT DALAŞI

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
