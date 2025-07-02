Aksaray'da Çelik Kasa Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da Çelik Kasa Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde iş yerinden çelik kasa çalan 3 hırsız, polis ve jandarma tarafından yakalandı. Kızılırmak Nehri kıyısında gerçekleştirilen operasyonda, hırsızların kullandığı araçta ruhsatsız tabanca ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

Aksaray'da bir iş yerinden çelik kasa çalan hırsızlar çaldıkları kasayı açıp içindeki paraları aldıktan sonra kasayı Kızılırmak nehrine atarken, hırsızların izini süren polis şahısların kullandığı plakasız aracın kaputundaki göçükten yola çıkarak şüphelileri yakaladı.

Hırsızlık olayı, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı kapıyı kırıp girdikleri iş yerinden çelik kasayı sürükleyerek çalan hırsızlar iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Çelik para kasasını plakasız hafif ticari araca yükleyen 3 şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafif ticari aracın kaput kısmında göçük olduğunu tespit etti. Kaputtaki göçükten yola çıkarak önce aracın plakasını, sonra da şahısların kimliğini belirleyen polis, şüpheli araç ve şahısların Kırşehir sınırları içerisinde Kızılırmak nehri kıyısında olduğunu belirledi. Bunun üzerine Kırşehir İl Jandarma Komutanlığıyla irtibata geçen polis, jandarmayla birlikte nehir kenarına operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Yüksel Ş. (47), Nuh. A. (55) ve Kenan A. (41) isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 38 adet fişek, 76 bin 190 TL, 4 bin 800 euro, 2 bin dolar ele geçirildi. Çalınan kasa ise Kızılırmak nehri içerisinde bulundu. Şahısların yapılan sorgulamasında A.D. ismiyle kimlik beyan eden şüphelinin parmak izi alınması sonucunda sahte kimlik ibraz ettiği, şahsın gerçek isminin Nuh A. olduğu tespit edilirken, "Kasten öldürme, 3 ayrı hırsızlık, 6136 SKM ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından arandığı ve hakkında toplam 28 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Kenan A.'nın ise "2 kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan arandığı ve toplamda 22 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenirken, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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