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Aksaray'da Çalılar Arasında Tabanca Bulundu

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Aksaray'da devriye atan polis ekipleri, Kalanlar Mahallesi kireçlik yolundaki çalılar arasında bir tabanca buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aksaray'da çalılar arasında tabanca bulundu

AKSARAY - Aksaray'da devriye atan polis ekipleri kireçlik mevkiinde yol kenarındaki çalılar arasında tabanca buldu.

Olay gece yarası Kalanlar Mahallesi kireçlik yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri millet bahçesi kısmından yolun şarampol kısmına birkaç şahsın girip çıktığını fark etti. Polis ekipleri karşı yola geçene kadar şahıslar kayıplara karışırken çevrede inceleme yapan polis ekipleri çalılar arasında 1 adet tabanca olduğunu fark etti. Eldiven giyerek tabancayı alıp inceleyen polis ekipleri tabancanın gerçek tabanca olduğunu ve şarjörünün olmadığını belirledi. Bunun üzerine tabancaya el konulurken olayla ilgili inceleme ve araştırma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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