Aksaray’da çakmakla oynayan 2 yaşındaki çocuk evi yaktı

Aksaray'da 2 yaşındaki çocuğun yatak odasında çakmakla ateş yakması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evdeki 3 çocuk ve yaşlı kadın vatandaşlarca kurtarıldı.

Yangın, Hasas Mahallesi Hasas Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın son katında ikamet eden O.T.'ye ait dairede çıktı. İddiaya göre, 3 çocuk, anne ve yaşlı kadının bulunduğu evin yatak odasında kardeşleri ile oynayan 2 yaşındaki S.T.'nin çakmakla eşyaları tutuşturması sonucu yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odayı sardı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürülebilirken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangını fark ederek binaya girip evde bulunanların dışarı çıkarılmasını yardım eden Nuran Kale, "Arabayla geçerken gördük, abi gelince beraber girdik. Çakmakla oynuyormuş. Minik olduğu için çakmağı almış, yatak odasını tutuşturmuş. Abi ile birlikte girdik içeri, hepsi iyi Allah'a şükür" dedi.

Evde ikamet eden arkadaşı olan O.T.'nin 'ev yanıyor acil gelmen lazım' diyerek kendisini aramasıyla adrese geldiğini belirten Cengiz Tan ise, yoğun dumana rağmen içeri girdiğini belirterek 3 çocuğu ve evdeki yaşlı kadını dışarı çıkardığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı