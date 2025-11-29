Haberler

Aksaray'da Bıçaklı Saldırı: Kadın, Erkek Arkadaşının Yeni Sevgilisini Yaraladı

Aksaray'da Bıçaklı Saldırı: Kadın, Erkek Arkadaşının Yeni Sevgilisini Yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bir kadın, erkek arkadaşının yeni sevgilisiyle karşılaşmasının ardından bıçakla saldırarak yaraladı. Olayla ilgili polis tahkikat başlattı.

Aksaray'da bir kadın, erkek arkadaşını görüştüğü kadını bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Pamucak Mahallesi 903 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma Nur Y. (18) sosyal medya üzerinden tanıştığı erkek arkadaşının yeni bir sevgilisi olduğunu öğrendi. Bunun üzerine erkek arkadaşının yeni sevgilisinin Hatice Nur B. (18) olduğu öğrenen Fatma Nur Y., bir gün sonra gece yarısı sokakta karşılaştığı Hatice Nur B.'yi bacağından bıçakladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede 0adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa alarak ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Fatma Nur Y. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı inceleme sonrası olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaşlıları kahreden sakatlık
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.