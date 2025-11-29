Aksaray'da Bıçaklı Saldırı: Kadın, Erkek Arkadaşının Yeni Sevgilisini Yaraladı

Aksaray'da bir kadın, erkek arkadaşını görüştüğü kadını bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Pamucak Mahallesi 903 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma Nur Y. (18) sosyal medya üzerinden tanıştığı erkek arkadaşının yeni bir sevgilisi olduğunu öğrendi. Bunun üzerine erkek arkadaşının yeni sevgilisinin Hatice Nur B. (18) olduğu öğrenen Fatma Nur Y., bir gün sonra gece yarısı sokakta karşılaştığı Hatice Nur B.'yi bacağından bıçakladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede 0adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa alarak ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Fatma Nur Y. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı inceleme sonrası olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY