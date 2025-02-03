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Aksaray'da Asker Eğlencesi Kavgaya Dönüştü

Aksaray'da Asker Eğlencesi Kavgaya Dönüştü
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Aksaray'da askere gidecek bir genç için düzenlenen eğlencede çıkan tartışma, sopaların da dahil olduğu kavgaya neden oldu. Olay yerine gelen polis müdahale ederek gençleri ayırdı.

Aksaray'da askere gidecek genç için düzenlenen eğlence, gençlerin arasında yaşadığı tartışma sonucu kavgaya dönüşürken, sopaları kapan gençler birbirine girdi.

Olay gece yarısı Yunus Emre Mahallesi 7046 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, askere gidecek genç için sokakta eğlence programı düzenlendi. Masaların kurulup ikramların yapıldığı eğlencede gençler arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşürken gençler sokak ortasında birbirine girdi. Kavganın da büyümesiyle birlikte sopaları kapan gençler savaşa gider gibi kavgaya koştu. Bu sırada kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine mahalle bekçileri ve polis sevk edilirken, kısa sürede kavgaya gelen ekipler gençleri ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Polis ve bekçilerin yetersiz kalması üzerine olay yerine takviye ekipler istendi. Takviye ekiplerin de gelmesiyle kavga eden 2 grup olay yerinden uzaklaştırılırken, polisin müdahalesiyle sakinleşen sokakta herkes rahat bir nefes aldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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