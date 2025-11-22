Haberler

"Gözüm görmüyor neredeyim ben?" dedi, gözünü karakolda açtı

'Gözüm görmüyor neredeyim ben?' dedi, gözünü karakolda açtı Haber Videosunu İzle
'Gözüm görmüyor neredeyim ben?' dedi, gözünü karakolda açtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bir tesiste bıçakla rahatsızlık verdikleri iddia edilen 2 alkollü şahsa müdahale eden polis, şahısların mukavemette bulunması üzerine biber gazıyla müdahale etti. Gözlerini açamayan şahıs ve arkadaşı, polis ekiplerine ecel teri döktürünce kelepçe takılıp araca bindirildi. "Gözüm görmüyor neredeyim ben?" diyen alkollü şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.

  • Aksaray'da Karasu Kavşağı'ndaki bir tesiste alkollü şahıslar bıçakla sıkıntı çıkardı ve polise bildirildi.
  • Polis ekipleri şahıslara biber gazıyla müdahale etti ve birini etkisiz hale getirdi.
  • Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

Aksaray'da Karasu Kavşağı'nda bulunan bir tesiste elindeki bıçakla sıkıntı çıkaran alkollü şahıslar, vatandaşlar ve tesis yetkilisi tarafından polise bildirildi.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler şahısların üzerini aramak isteyince şahıslar memurlara güçlük çıkardı. Bir süre sonra polis ekiplerine mukavemette bulunan şahıslardan biri biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Aksaray'da Alkollü Şahıslara Polis Müdahalesi

POLİSLERE ECEL TELLERİ DÖKTÜRDÜ

Ardından polis aracına bindirilmek istenen alkollü şahıs bu kez de biber gazının etkisiyle açamadığı gözlerini bahane ederek gözaltına alınmak istemedi. "Benim gözümü açın görmüyorum ben. Neredeyim ben?" dedi. Polis merkezine gitmeyi istemeyen şahıs ve basın mensuplarına görüntü engel olmak isteyen arkadaşı, polis tarafından kelepte takılarak gözaltına alınırken, bindirildikleri polis aracıyla polis merkezine götürüldü.

Aksaray'da Alkollü Şahıslara Polis Müdahalesi

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Aksaray'da Alkollü Şahıslara Polis Müdahalesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

İçki tüm Tayyıp lerin anasıdır :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpurpleler Purpleler:

Eve ekmek götürmeyen maganda içkiye para verir ama içmesinide beceremez.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 171 hükümlü hastanelik oldu

Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! Onlarca hükümlü hastanelik oldu
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok
Zehirlenme skandallarının ardından ünlü restoran zincirlerinde mide bulandıran görüntüler

Ünlü fast food zincirlerinde mide bulandıran görüntüler
Volkan Demirel: 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum

Volkan Demirel'in büyük üzüntüsü
Newcastle United, Manchester City'y devirdi, Eddie Howe Guardiola'yı ilk kez yendi

Ne maç ama! Guardiola'yı kariyerinde ilk kez yendi
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.