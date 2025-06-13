Aksaray'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: Bir Ölü, İki Yaralı

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Aksaray'da üvey kardeşler arasında çıkan tartışmada Figen Bozkurt bıçakla öldürüldü, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da çıkan tartışmada ablasını bıçaklayarak öldüren, arkadaşını da bıçaklayarak yaralayan kadın, gözaltına alınan 2 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesinde bulunan Çalışkan Apartmanı'nın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anneleri aynı olan üvey kardeşler Figen Bozkurt (34) ile Ceylan İ. (29), aralarındaki husumet yüzünden tartıştı. Dün gece yarısı da telefonla tartışan kardeşlerin kavgası, Ceylan İ.'nin üvey kardeşinin evine gelmesiyle kavgaya dönüştü. Apartman girişinde kavga eden iki üvey kardeş birbirine saldırırken, Ceylan İ. yanındaki bıçakla Figen Bozkurt'u göğsünden bıçakladı. Ardından kavgayı ayırmak isteyen M.G. (39) isimli şahsa yönelen Ceylan İ. bu şahsı da kolundan bıçaklayarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Figen Bozkurt göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışmada katil zanlısı Ceylan İ.'yi, olaydan sonra evine gittiği C.İ. isimli kadın ve Y.B. isimli erkekle birlikte sabaha karşı evde yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ceylan İ., Y.B. ve C.İ. Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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