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Aksaray'da 2 Kuzen Esnafa Silahlı Saldırı Düzenledi

Aksaray'da 2 Kuzen Esnafa Silahlı Saldırı Düzenledi
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Aksaray'da iki kuzen, sosyal medyadan tehdit ettikleri oto yıkama dükkanına silahlı saldırıda bulundu. Saldırının ardından esnafı darp eden kuzenler, olay yerinden kaçtı. Yaralı esnaf hastaneye kaldırıldı.

Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar

AKSARAY - Aksaray'da 2 kuzen, sosyal medyadan tehdit edip dükkanını bastıkları esnafa önce tabancayla ateş açtı, sonra da darp ederek kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi 5737. Sokak'ta bulunan oto yıkama dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama sahibi G.Ş., araç yıkadığı esnada iddiaya göre husumetlileri M.G. ve B.G. isimli 2 kuzenin saldırısına uğradı. Dükkana yaklaşırken tabancayla ateş açan 2 kuzen, daha sonra araçtan inerek dükkanda yalnız olan G.Ş.'yi sopalarla darp etti. G.Ş.'nin kafasına sopalarla vuran şahıslar, geldikleri araca binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Silah seslerini duyan çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri kafasından aldığı darbeyle yaralanan şahsı ambulansa alarak ilk müdahalesini yaptı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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