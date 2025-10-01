Aksaray'da 14 Yaşındaki Çocuk Patronunun Aracını Çalarak Kız Arkadaşını Gezmeye Çıkardı

Haberler

Aksaray'da 14 yaşındaki İ.O., patronunun aracıyla kaçıp kız arkadaşını alarak gezmeye başladı. Polisle yaşanan kovalamacada yakalanan çocuk, gazetecileri tehdit etti. İ.O.'ya ehliyetsiz araç kullanma ve 'dur' ihtarına uymama suçlarından ceza kesildi.

Aksaray'da patronunun aracıyla patronundan kaçan çocuk, kız arkadaşını alıp gezmeye çıktı. İhbar üzerine alarma geçen polis ekiplerinden de kaçan çocuk sürücü, kovalamaca sonucu yakalanırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti.

Olay, Yeni Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki İ.O. çalıştığı iş yerinde patronuna ait aracı alarak kaçtı. Ehliyeti olmamasına rağmen direksiyon başına geçen çocuk sürücü, kaçırdığı araçla kız arkadaşını alıp gezmeye çıktı. Patronunun ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. Çocuğun kaçtığı 68 AGB 506 plakalı aracı E-90 kara yolunda gören ekipler çocuğa 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan İ.O., polisten de kaçmaya başlarken çocuk ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu çocuk sürücü galericiler sitesinde polisin önünü kesmesiyle yakalandı.

Araçtan indirilen İ.O.'nın ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden çocuk, "Ehliyetim yoktu, sanki kötü bir şey yaptık? Ehliyetim olsa zaten kaçmazdım, ama Aksaray küçük yer, polisin olmadığı yerde sizinle denk geliriz" diyerek gazetecileri tehdit etti. Ehliyetsiz araç kullanmak ve polisin 'dur' ihtarına uymamaktan İ.O.'ya 15 bin 600 TL idari para cezası kesilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
