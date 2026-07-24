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10 yaşındaki çocuğa sokak ortasında vahşi saldırı

10 yaşındaki çocuğa sokak ortasında vahşi saldırı
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Bursa'da 10 yaşındaki Ö.E., kendisinden 2-3 yaş büyük bir çocuk tarafından sokakta darp edildi. Yerdeyken başına tekme atan saldırgan, vatandaşların fark etmesiyle kaçtı. Çocuk hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Bursa'da 10 yaşındaki çocuk, iddiaya göre kendisinden 2-3 yaş büyük bir çocuk tarafından sokak ortasında darp edildi. Yere düştükten sonra da saldırıya uğrayan çocuk zaman zaman bilincini kaybederken, şüpheli yoldan geçen vatandaşların olayı fark etmesi üzerine kaçtı.

Merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ö.E. (10), sokakta bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen ve kendisinden 2-3 yaş büyük olduğu öne sürülen bir çocuğun saldırısına uğradı.

Yerde olmasına rağmen acımasızca kafasını tekmelemeye devam etti

Yerde olmasına rağmen darp etmeye devam eden şüpheli, çocuğun başına tekme attı. Aldığı darbeler nedeniyle zaman zaman bilincini kaybettiği iddia edilen küçük çocuk yerde hareketsiz kalırken, yoldan geçen vatandaşların olayı fark etmesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Acılı baba Veli E. ise, "Ben oğlumu kursa yazdırmıştım. Kurs dönüşü çocuğumu yakalayıp dövüyor. Tanıdığımız biri de değil. Eve dönüşte yakalayıp oğlumu darp ediyor. Şu an durumu iyi ama sokağa çıkmaya korkuyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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