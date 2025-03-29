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Akrabalar Arasındaki Mal Paylaşımı Kanlı Bitti: Yeğenini Vuran Amca Tutuklandı

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Bolu'nun Çatakören köyünde, mal paylaşımı yüzünden çıkan tartışma sonucunda Yusuf Gündoğdu, yeğeni Zeki Gündoğdu'yu mezarlıkta silahla öldürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akrabalar arasında mal paylaşımı kanlı bitti: Amca, mezarlıkta yeğenini öldürdü

BOLU - Bolu'nun Çatakören köyünde Yusuf Gündoğdu, aralarında mal paylaşımı sebebiyle husumet bulunan yeğeni Zeki Gündoğdu'yu mezarlığın önünde aracına bindiği esnada defalarca ateş ederek öldürdü.

Olay, Çaydurt mevkiinde bulunan Çatakören köyü mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı sonrasında Zeki Gündoğdu, mezarlığa dua etmek için gitti. Mezarlık girişinde aracını bırakan Zeki Gündoğdu, dua sonrasında aracına yöneldi. Gündoğdu aracına bindiği esnada, aralarında mal paylaşımı sebebiyle husumet bulunan amcası Yusuf Gündoğdu ile karşılaştı. Yusuf Gündoğdu yanında bulunan silahla araca defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Zeki Gündoğdu olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah seslerinin duyulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeğenini vuran Yusuf Gündoğdu jandarma ekiplerine teslim oldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemeler neticesinde Zeki Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Gündoğdu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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