Üye Girişi
Haberler

Akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Adıyaman'da, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü'nde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen silahlı çatışmada 9 yaşındaki Mustafa Avcı, Abidin Avcı (39), ve Tuğba Avcı, Kasım Avcı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Kasım Avcı yaralı halde olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi Samsat Devlet Hastanesi, Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi. Buralarda tedavi altına alınan yaralılardan Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişilerin yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Polis ve jandarma ekipleri hastanelerde ve olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan çatışmada hayatını kaybeden Mustafa Avcı ile Abidin Avcı'nın baba oğul olduğu öğrenildi. Yaralı halde kaçarak kayıplara karışan Kasım Avcı'nın yakalanması için ise ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Olaylar Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Rize adayı kim? 2024 İYİ Parti Rize Belediye Başkan adayı Köksal Toptan kimdir? İYİ Parti Osmaniye adayı kim? 2024 İYİ Parti Osmaniye Belediye Başkan adayı Alpaslan Koca kimdir? İYİ Parti Ordu adayı kim? 2024 İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz kimdir? İYİ Parti Niğde adayı kim? 2024 İYİ Parti Niğde Belediye Başkan adayı Naim Erem kimdir? İYİ Parti Nevşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! İYİ Parti Muş adayı kim? 2024 İYİ Parti Muş Belediye Başkan adayı Şerafettin Yatçı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title